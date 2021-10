DSP Alba: Aproape 3000 de persoane s-au vaccinat, luni. Număr record al imunizărilor într-o singură zi, în județ DSP Alba: Aproape 3000 de persoane s-au vaccinat, luni. Numar record al imunizarilor intr-o singura zi, in județ Aproape 3000 de persoane din județ s-au vaccinat, luni. Potrivit DSP Alba, este numar zilnic record de imunizari in județ. In total, luni s-au vaccinat 2.850 de persoane, dintre care 1.558 cu doza 1 (+598 Johns0n & Johnson), 195 cu doza 2 și 499 cu doza 3. Comparativ, in weekend, numarul de vaccinari a fost: […] Citește DSP Alba: Aproape 3000 de persoane s-au vaccinat, luni. Numar record al imunizarilor intr-o singura zi, in județ in Alba24 . Citeste articolul mai departe pe alba24.ro…

Sursa articol si foto: alba24.ro

Stiri pe aceeasi tema

