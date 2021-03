Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care vor sa se vaccineze impotriva Covid-19, dar nu se incadreaza in cea de-a doua etapa pentru programari se vor putea inscrie pe liste de asteptare incepand cu mijlocul lunii martie, conform anuntului autoritatilor. Inscrierea pe aceste liste se va face tot pe platforma nationala vaccinare-covid.gov.ro,…

- Un numar de 176 de persoane au fost programate, luni, la Buzau, pentru vaccinarea cu cel de-al treilea ser impotriva coronavirusului, aprobat de autoritați. Este vorba serul produs de AstraZeneca, vaccin ce poate fi administrat persoanelor cu varsta intre 18 și 55 de ani. Imunizarea se va face intr…

- O persoana a suferit o reacție alergica de tip anafilactic dupa rapelul de vaccin impotriva coronavirusului, in județul Timiș. Reactia a fost tratata de la primele semne. In ultimele 24 de ore, la nivelul județului Timiș, s-a administrat in total de 801 vaccinuri, din care 160 Moderna. 628 de vaccinuri…

- UPDATE, ora 09:24 – Autoritatile din judetul Botosani au inaugurat, miercuri dimineata, primul centrul de vaccinare comunitar din municipiul Dorohoi. La eveniment au fost prezenti prefectul Dan Nechifor, primarul municipiului Dorohoi, Dorin Alexandrescu, si directorul Directiei de Sanatate Publica,…

- Primul centru de vaccinare anti-COVID-19 pentru populatia din judetul Botosani va fi deschis luni dimineata, a anuntat directorul Directiei de Sanatate Publica (DSP), medicul Monica Adascalitei. Potrivit sursei citate, primul centru de imunizare devenit functional pentru etapa a doua de vaccinare este…

- Senatoarea AUR Diana Șoșoaca, protagonista unui scandal in Senat inca din prima sa zi de mandat pentru ca nu a purtat masca de protecție, va fi președintele Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii. Componenta comisiilor parlamentare a fost adoptata, marti, in unanimitate,…

- Poliția a deschis o ancheta dupa ce un consilier judetean din Tulcea diagnosticat cu coronavirus a participat la o ședința a Consiliului Județean. Deși se afla in izolare la domiciliu, consilierul județean PNL Tulcea, Ionel Racheleanu, a participat la ședința alaturi de ceilalți colegi. Acum acesta…

- Ministrul Sanatații a trimis un control la Spitalul Victor Babeș din Capitala, unde o pacienta a murit dupa ce a fost deconectata din greșeala de un brancardier. Inspectorii sanitari de stat din cadrul Direcției de Sanatate Publica București vor face o evaluare a procedurilor operationale de lucru și…