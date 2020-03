Stiri pe aceeasi tema

- 35 de persoane se afla in carantina institutionalizata, iar alte 10.094 sunt in izolare la domiciliu si sub monitorizare medicala la nivel national, informeaza Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU), prin intermediul unui comunicat. In cazul celor 35 de persoane se efectueaza verificari pentru…

- Tot mai puțini gorjeni au apelat in ultimele zile Serviciul de Ambulanța Județean Gorj. Una dintre explicații ar putea fi teama de coronavirus. Cetațenii au preferat sa apeleze la ajutorul ambulanței doar in cazuri foarte grave. In rest, fie au mers la medicul de familie, fie la dispensare sau la centrele…

- Celula de criza la nivelul județului Gorj, din cauza coronavirusului. In urma confirmarii infectarii cu coronavirus a unui cetațean italian, despre care s-a stabilit ca, in perioada 18-22 februarie, a fost in județului Gorj, a fost luata decizia convocarii in regim de urgența a Comitetului Județean…

- Direcția de Sanatate Publica a inceput deja ancheta epidemiologica extinsa pentru membrii familiei pacientului diagnosticat cu noul coronavirus, a declarat Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU), la Antena 3. Potrivit șefului DSU, nu exista vreun pericol ca virusul sa se…

- Conducerea Spitalului Municipal Blaj a decis sa restricționeze complet accesul tuturor vizitatorilor in toate secțiile spitalicești. Masura se aplica și aparținatorilor persoanelor internate, a anunțat managerul instituției, Iacob Suciu. Decizia a fost luata la recomandarea Direcției de Sanatate Publica…

- Ministrul interimar al Sanatatii, Victor Costache, a declarat, luni seara, ca in acest moment nu exista niciun caz confirmat de coronavirus pe teritoriul Romaniei. La randul sau, seful DSU, Raed Arafat a facut apel la populatie sa nu dea crezare informatiilor neverificate cu privire la coronavirus.…

- Autoritatile cu atributii in vederea mentinerii sanatatii publice sunt pregatite pentru interventie la Aeroportul “Avram Iancu” din Cluj-Napoca in cazul calatorilor care vor prezenta simptome specifice coronavirusului, a informat, duminica seara Institutia Prefectului – judetul Cluj, informeaza AGERPRES…

- Primarul Mihai Chirica a convocat in cursul dupa-amiezii de astazi, 28 ianuarie, la Palatul Roznovanu, o ședința a Comitetului Local pentru Situații de Urgența destinata identificarii și stabilirii unor masuri de prevenire a infecției cu noul coronavirus in Municipiul Iași, suplimentar masurilor uzuale…