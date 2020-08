DSP a amendat Automobile Dacia cu 20.000 de lei, in urma izbucnirii focarului de la fabrica din Mioveni. Presa locala: Peste 500 de persoane au fost infectate cu COVID -19

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 24 august, subprefectul cu atribuții de prefect, Corneliu Cirstea, subprefectul Andrei Ciungu și directorul executiv al Direcției de Sanatate Publica, Sorina Honțaru, au efectuat o vizita la Mioveni, la compania Dacia Groupe Renault, la invitatia d-lui Christophe Dridi, manager al Groupe Renault…

- In timp ce liderii PNL petrec, prefectul de Argeș, Emanuel Soare, candidat al PNL la șefia Consiliului Județean, amenința ca vor fi carantinate 12 orașe din județ. "Avem o lista scurta de localitați care indeplinesc acest criteriu, al numarului minim per mia de locuitori. Alaturi de acest…

- 12 localitați din județul Argeș sunt sub supraveghere și in prag de carantina. Printe ele se numara chiar municipiul Pitești, dar și Mioveni, unde se afla fabrica Dacia. Prefectul de Argeș, Emanuel Soare, a vorbit despre aceasta situație, miercuri seara, la Digi24.

- Angajați ai Uzinei Dacia sunt confirmați cu coronavirus. Emanuel Soare, prefectul judetului Arges, spune ca numarul cazurilor de COVID-19 inregistrate la Uzina Dacia de la Mioveni nu este ingrijorator. Prefectul de Arges, Emanuel Soare, a participat, joi, la o intalnire cu conducerea Dacia. Intalnirea…

- Astazi a avut loc ședința Colegiului Prefectural, la care au participat prefectul Emanuel Soare, subprefecții Adrian Bughiu și Andrei Ciungu, președintele Consiliului Județean Argeș, Dan Manu și directorii instituțiilor deconcentrate din județ. Directorul DSP Argeș, Sorina Honțaru, a facut o prezentare…

- COMUNICAT DE PRESA Prefectul județului Argeș, Emanuel Soare, a participat marți la o conferința de presa susținuta alaturi de șeful SPCRPCIV Argeș, comisarul Marian Ivan și subprefecții Adrian Bughiu și Andrei Ciungu. Prefectul județului a vorbit despre creșterea procentului de promovabilitate la examenul…

- DACIA ofera șansa elevilor la final de gimnaziu de a invața o meserie tehnica auto, beneficiind de invațamantul profesional dual. Absolvenții claselor a VIII–a din județul Argeș, care sunt pasionați de auto, pot opta pentru forma de invațamant profesional dual. Dacia le ofera șansa de a se inscrie in…

- #In ediția print de miercuri a Jurnalului de Argeș-povestea tulburatoare a soților Daniel și Alexandra Terheci, doi minunați și dedicați medici de la Mioveni care au ajuns sa se ingrijeasca unul pe altul, dupa ce barbatul s-a contaminat in serviciul de garda. #Dr Daniel Terheci:” Am simțit o raceala,…