Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei comunei Taureni anunța publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul ,,Modernizarea drumurilor de interes local din comuna Taureni, județul Mureș", propus a fi amplasat in comuna Taureni. Potrivit unui comunicat, informațiile privind…

- Primaria Adamclisi va extinde iluminatul public din localitate Proiectul depus la Agentia pentru Protectia Mediului a primit girul institutiei Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul Primariei Adamclisi. Decizia…

- Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Hoparta: Proiectul a primit unda verde de la APM Alba Sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale in comuna Hoparta: Proiectul a primit unda verde de la APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat unda verde pentru proiectul…

- Proiectul de Lege privind desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din justitie a primit, joi, raport favorabil in Comisia Juridica a Camerei Deputaților. Au fost 17 voturi pentru și 11 voturi impotriva. Sunt peste 5.000 de dosare in lucru la SIIJ. Trimiterea in judecata a magistraților…

- Agentia pentru Protectia Mediului a revizuit acordul de mediu pentru Primaria Nicolae Balcescu Este vizat proiectul infiintarii distributiei de gaze in comuna Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare revizuite pentru proiectul comunei…

- Drumul vicinal dintre Intregalde și Paraul Teopului va fi modernizat: Poriectul a primit unda verde de la APM Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat unda verde pentru proiectul ”Modernizare drum vicinal, intre satul Intregalde-Paraul Teopului, comuna Intregalde, jud Alba”, propus a fi amplasat…

- Ploile nu vor mai face ravagii in Micești: Rețeaua de colectare a apelor pluviale a primit unda verde de la APM Alba Agenția pentru Protecția Mediului Alba a dat unda verde pentru lucrarile la reteaua de canalizare pluviala pentru descarcarea canalelor colectoare HC1134 si HC 762 din localitatea Micesti,…

- A fost aprobat planul urbanistic zonal (PUZ) care prevede modernizarea Pieței Timotei Cipariu din Cluj-Napoca, unul dintre obiective fiind construirea unui nou parking subteran în zona. Proiectul a fost aprobat în cadrul ședinței de luni, 22…