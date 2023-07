Drumurile se transformă în râuri în Beijing după taifun Drumurile s-au transformat in rauri, in Beijing, imediat dupa taifun și au facut ca orașul din China sa fie de nerecunoscut. In suburbiile de vest ale Beijingului, mașinile au fost maturate luni (31 iulie), in timp ce ploile necruțatoare din weekend au continuat, ucigand cel puțin doua persoane și prinzand sute de persoane ca intr-o […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Salvatorii au fost mobilizați și au intervenit de urgența, in numar mare, la locul dezastrului. Unsprezece persoane au murit dupa ce acoperisul unei sali de sport de la o școala gimnaziala s-a prabusit in nord-estul Chinei, relateaza bbc.com. Nenorocirea a avut loc in timp ce sala era folosita de o…

- In declaratiile transmise prin video joi, la Conferinta Mondiala de Inteligenta Artificiala, care are loc la Shanghai, Tesla CEO-ul nu s-a abtinut cand a venit vorba sa laude anumite aspecte ale celei de-a doua mari economii din lume. ”Cred ca exista un numar imens de oameni foarte inteligenti si foarte…

- Presedintele Joe Biden da asigurari ca „intentioneaza sa se intalneasca (...) in curand” cu omologul sau chinez Xi Jinping, o intalnire pe care o evoca de mai multe luni, in contextul in care relatiile Washingtonului cu Beijingului s-au tensionat dupa ce americanul l-a numit pe chinez „dictator”, relateaza…

- Cel putin 31 de persoane au fost ucise intr-o explozie care a avut loc miercuri seara la un restaurant din orasul Yinchuan, in nord-vestul Chinei, a informat agentia oficiala de stiri Xinhua, preluata de AFP.

- China nu va face niciun compromis privind Taiwanul, i-a declarat luni seful diplomatiei chineze, Wang Yi, secretarului de stat american, Antony Blinken, aflat in vizita la Beijing, transmite digi24.ro .

- Uniunea Europeana nu trebuie sa se lase intimidata de etalarea puterii militare a Rusiei, ci sa continue sa sprijine Ucraina atat timp cat este nevoie, a declarat marti cancelarul german Olaf Scholz, in timp ce la Moscova se desfasura parada prin care rusii aniverseaza victoria in cel de-al doilea razboi…

- Uniunea Europeana nu trebuie sa se lase intimidata de etalarea puterii militare a Rusiei, ci sa continue sa sprijine Ucraina atat timp cat este nevoie, a declarat marti, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, in timp ce la Moscova se desfasura parada prin care rusii aniverseaza victoria in cel de-al doilea…

- Meta, compania care deține rețelele de socializarea Facebook și Instragam, a anunțat destructurarea unei rețele din China care raspandea dezinformare pe probleme politice sensibile in Europa și Statele Unite, relateaza AFP preluat de Agerpres.Peste 100 de pagini de Facebook, profiluri si conturi de…