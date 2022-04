Stiri pe aceeasi tema

- Marti, 29 martie, la ora 09.15, polițiștii Secției 7 Suciu de Sus, au intervenit la un accident rutier produs pe pe D.J. 171 in localitatea Suciu de Jos. Deplasați la fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 67 de ani din Baia Mare, in timp ce conducea o autoutilitara, proprietatea…

- In weekend, polițiștii maramureșeni au depistat in trafic trei barbați cu varste cuprinse intre 31 și 56 de ani din Baia Mare și Targu Lapuș, care au comis infracțiuni la regimul rutier. Polițiștii din Șomcuta Mare și Baia Mare au identificat doi barbați de 31 și 41 de ani din Baia Mare, care au condus…

- In weekend, polițiștii din Baia Mare, Targu Lapuș și cei ai Secției 5 Ocna Șugatag au intervenit la patru apeluri semnalate prin S.N.U.A.U. 112 cu privire la sesizarea unor scandaluri in familie, precum și a unor agresiuni fizice. Polițiștii, in toate cele patru cazuri au emis ordine de protecție provizorii…

- In acest weekend, polițiștii maramureșeni au depistat cinci barbați cu varste cuprinse intre 18 și 52 de ani in timp ce nu respectau legislația rutiera in vigoare. Trei dintre aceștia au fost identificați de polițiști la ieșirea din localitatea Chechiș, in comuna Repedea și pe strada Vasile Alecsandri…

- Luni, 07 februarie, polițiștii din Baia Mare au intervenit la un accident rutier produs pe strada Victor Babeș din municipiu. In urma verificarilor, polițiștii au constatat faptul ca in timp ce un barbat de 41 de ani din Baia Mare, aflat la volanul unui autoturism, a vrut sa iasa din parcarea unui imobil,…

- Marti, 1 februarie a.c., polițiștii din Șomcuta Mare au oprit pentru controlul de rutina pe D.N. 1C, in localitatea Satulung, un ansamblu format dintr-o autoutilitara, care tracta o semiremorca. La volanul autoutilitarei a fost identificat un barbat de 34 de ani, care, la solicitarea polițiștilor de…

- In noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 23.00, polițiștii de ordine publica baimareni au fost sesizați prin apel 112 cu privire la faptul ca pe strada Vlad Țepeș din municipiu are loc un scandal. Deplasați la fața locului, polițiștii au identificat o femeie de 40 de ani din Baia Mare, care a relatat…

- ANM a emis un COD GALBEN pana la ora 11:00 pentru județul Maramures, respectiv Baia Mare, Baia Sprie, Șomcuta Mare, Copalnic-Manaștur, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbravița, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Sacalașeni, Coltau, Coaș, Boiu Mare. Se vor semnala ceața, care local…