Drumuri inchise din cauza zapezii. Avertisment polițiștilor pentru șoferi. Inca de sambata seara, din cauza ninsorilor abundente, trei drumuri au fost inchise. Este vorba despre DN2E85 Buzau(jud. Buzau) – limita cu jud. Vrancea; DN22 Ramnicu Sarat (jud. Buzau) – limita cu jud.Braila și DN2 B Buzau(jud. Buzau) – Braila(jud. Braila). Totodata, polițiștii rutieri vin și cu o serie de recomandari pentru șoferi, avand in vedere ca viscolul va continua și in urmatoarele ore. Oamenii legii le recomanda șoferilor care au in plan sa calatoreasca in aceasta perioada sa se informeze cu privire la conditiile…