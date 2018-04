Stiri pe aceeasi tema

- In timp ce drumurile europene au fost si in 2017 cele mai sigure drumuri din lume, cu o medie de 49 de accidente mortale la un milion de locuitori, Romania este pe ultimul loc in UE la acest indicator, in...

- Cu aproximativ 9,8 milioane de oi in anul 2017, Romania se situeaza pe locul al treilea in Uniunea Europeana in ceea ce priveste efectivele de ovine, fiind devansata doar de Marea Britanie, cu 24,5 milioane capete si Spania cu...

- Executivul comunitar a publicat, saptamana trecuta, analiza anuala privind situatia economica si sociala din statele membre.Potrivit Comisiei Europene, in pofida investitiilor substantiale, starea generala si siguranta in exploatare a drumurilor din Romania ramane slaba. „Autostrazile si drumurile nationale…

- Guvernul sau ministrul Justitiei vor transmite in perioada urmatoare o scrisoare in care va cere clarificari Comisiei Europene, a declarat luni presedintele PSD, Liviu Dragnea, dupa ce Antena 3 a prezentat o lista de cerinte ale CE, din anul 2012, in legatura cu Mecanismul de Cooperare si Verificare,…

- Raportul pe 2018 al Comisiei Europene privind situatia din Romania aduce critici serioase pe segmentul de transporturi, aratand ca desi Romania a aprobat in 2016 Master Planul de Transport, starea drumurilor e in continuare jalnica.

- Comisia Europeana, dupa solicitarea de revocare a sefei DNA: Monitorizam evolutia procedurilor Comisia Europeana a precizat ca monitorizeaza evolutia procedurilor initiate impotriva procurorului-sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, adaugand ca ar putea fi facuta o reevaluare a rapoartelor MCV in privinta…

- Poti fi premiantul clasei si in acelasi timp sa primesti avertismente, este comentariul pe care jurnalistii de la France Presse il fac, dupa anuntul cresterii economice anuntate de Romania, cea mai mare din ultimii noua ani. Tara noastra ignora avertismentele, cand ar trebui sa se pregateasca…

- Comisia Europeana a anuntat vineri ca va organiza pe 30 ianuarie, la Bruxelles, o reuniune ministeriala cu participarea a noua state membre, inclusiv Romania, vizate de procedura de infringement pentru nerespectarea normelor de calitate a aerului, transmite AFP. Tarile respective fac parte din cele…