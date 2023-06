Stiri pe aceeasi tema

- O viitura a inundat doua sate din județul Arad, in urma viiturii și a torenților din Bazinul Hidrografic „Criș Alb”. Salvatorii incearca sa traverseze cursul de apa pe jos pentru a ajunge la oameni. In judetul Hunedoara patru sate sunt izolate. In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu…

- Doua sate sunt inundate și accesul forțelor de intervenție a fost blocata deoarece drumul este rupt de viitura. „In urma fenomenelor meteorologice periculoase cod portocaliu de viituri și torenți in Bazinul Hidrografic “Criș Alb”, in zona localitații Buceava-Șoimuș s-a produs o viitura care a inundat…

- Pompierii au fost solicitația sa intervina dupa ce mai multe gospodarii au fost inundate sambata dupa-amiaza, in urma ploilor insemnate cantitativ, in județul Hunedoara. In plus, mai multe drumuri au fost afectate de aluviuni. Astfel, au fost semnalate curți inundate in localitațile Cernișoara Florese…

- Pompierii Secției Ilia au intervenit, marți seara, pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din in localitatea Poganești, comuna Zam, județul Hunedoara. „Salvatorii au intervenit de urgența cu doua echipaje de stingere și un echipaj SMURD, au localizat incendiul și au oprit propagarea…