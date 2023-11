Stiri pe aceeasi tema

- Duminica dimineața, Romania se confrunta cu condiții meteorologice severe, in urma carora autoritațile au luat masuri drastice pentru a asigura siguranța cetațenilor. Ninsorile abundente, viscolul puternic și temperaturile scazute au determinat intervenții extinse ale autoritaților, astfel ca situația…

- Consiliul Județean Vrancea anunța ca toate drumurile pe care le are in administrare nu sunt blocate sau inchise și se circula in condiții de iarna. “Drumurile județene sunt deschise in aceasta dimineața, insa circulația se face in condiții de viscol și ninsoare, avand in vedere codul portocaliu in care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca la aceasta ora (08:00), sunt inchise din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile 20 drumuri naționale: A. Județul BRAILA: 1. DN 21 intre jud. Braila și Ialomița 2. DN 2B intre jud. Braila și Buzau 3. DN 22 intre Braila…

- Pana la ora 06:00, in aceasta dimineata, dispeceratul ISU "Dobrogea" al judetului Constanta a inregistrat peste 50 de apeluri la numarul unic de urgenta 112 care semnalau diverse situatii de urgenta. Potrivit ISU dobrogea, peste 100 pompieri sunt la datorie, se afla in teren pentru inlaturarea efectelor…

- Toate porturile de la malul Marii Negre raman inchise din cauza vantului puternic, a anuntat duminica dimineata Centrul Infotrafic al Politiei Romane, potrivit Agerpres. Pe șosele din țara se circula mai bine decat sambata.

- Toate porturile de la malul Marii Negre raman inchise din cauza vantului puternic, anunța Centrul Infotrafic, care precizeaza ca nu sunt autostrazi sau drumuri naționale cu circulația restricționata ca urmare a condițiilor meteorologice sau din cauza vreu

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna, sambata, pe mai multe artere principale din țara, in special din zona Moldovei și Transilvaniei. Porturile de la malul Marii Negre au fost inchise din cauza vantului puternic.

