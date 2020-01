Stiri pe aceeasi tema

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este oprit pe DN 17, la intrarea in localitatea Campulung Moldovenesc dinspre Gura Humorului, judetul Suceava, din cauza unui accident.In urma impactului dintre doua autovehicule, patru persoane au fost ranite…

- Patru drumuri nationale si 16 drumuri judetene au fost afectate din cauza viscolului, in ultimele 24 de ore, informeaza luni Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Conform unui comunicat transmis AGERPRES, este vorba despre drumurile nationale 73A (Brasov), DN 15C, DN 15B si…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in aceasta dimineața traficul rutier se desfasoara cu dificultate, in conditii de ceata densa (vizibilitate scazuta, pe locuri, sub 50 de metri) pe mai multe drumuri din judetele Alba, Braila, Botoșani, Gorj, Mureș, Neamț,…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca traficul rutier este blocat pe A3 Turda – Gilau, la intrarea in Turda dinspre Gilau(km 10), jud. Cluj, din cauza unui accident in care au fost implicate patru autoturisme. Se estimeaza ca in aproximativ 35 – 45 de minute…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in judetul Constanta, din cauza vantului puternic, la aceasta ora, au fostoprite manevrele in portul Midia.Meteorologii din cadrul ANM anunta de luni o incalzire treptata a vremii, determinand un ecart termic cu valori peste…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, din cauza vantului puternic, au fost oprite manevrele in Bara Sulina.Amintim ca, Administratia Nationala de Meteorologie a emis in urma cu putin timp un mesaj nou de vreme severa imediata valabil pentru judetele Constanta…

- Doua persoane au fost ranite, duminica dimineata, in urma impactului dintre trei autoturisme, pe DN 17A, judetul Suceava.Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca pe DN17A Siret ndash; Radauti, pe raza localitatii Dornesti, judetul Suceava, a avut loc un accident…