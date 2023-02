Stiri pe aceeasi tema

- Doua sectoare de drum national din judetele Buzau si Vrancea sunt inchise luni dimineata din cauza vremii nefavorabile. Traficul este restrictionat pentru masinile de mare tonaj, pe trei drumuri din Buzau si Braila. Sunt oprite manevrele in toate porturile de la Marea Neagra. Potrivit Centrului Infotrafic…

- Incep sa se vada efectele nisorilor și viscolului care au pus stapanire pe jumatate din țara. Sunt drumuri care au fost inchise din cauza zapezii, copaci care au fost doborați de vantul puternic și mii de oameni care au ramas fara ekectricitate. Meteorologii avertizeaza ca urmeaza cea mai geroasa perioada…

- Incepand de miercuri se impun restricții de trafic pe podul de la Ovidiu, din cauza lucrarilor de reabilitare, anunța Directia Regionala de Drumuri și Poduri Constanța. “D.R.D.P. Constanța informeaza participanții la trafic ca, incepand de azi, 1 februarie 2023, ora 9:00, se instituie restricții de…

- In ultimele 12 ore, drumarii de la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR) au acționat in permanența pentru a menține circulația in condiții de siguranța pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din administrare.

- A nins abundent noaptea trecuta in județele care s-au aflat pana acum sub cod galben de vreme rea. Viscolul puternic a impraștiat zapada pe șosele, așa ca 9 drumuri naționale sunt in continuare inchise, iar pe alte 10 sunt restricții de trafic.

- Update 18.40: S-a deblocat drumul de la Mihailești pe un sens, București – Buzau, transmit autoritațile. Viscolul și cantitațile mari de zapada au inchis mai multe drumuri din județ. La solicitarea Consiliului Județean, incepand cu ora 18.00, circulatia va fi inchisa temporar pe mai multe sectoare de…

- Trafic restricționat luni dimineața pe Bulevardul Vasile Milea din cauza unui colet suspect, anunța Antena3. In apropiere se afla o unitate militara. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Consiliul Județean Cluj informeaza participanții la trafic in legatura cu faptul ca, timp de doua zile, au avut loc primele dezapeziri din acest sezon, iar la nivelul județului Cluj, nu exista drumuri județene blocate sau inchise traficului rutier, insa șoferii trebuie sa fie atenți, deoarece din cauza…