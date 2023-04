Stiri pe aceeasi tema

- Peste 400 de persoane ramase inzapezite cu masinile pe drumurile nationale si judetene din Botosani au fost salvate de pompierii militari si voluntari, iar la Dispeceratul ISU – SAJ s-au inregistrat 751 de apeluri de urgenta de la cetateni care solicitau sprijin. ”424 de persoane din 207 autovehicule…

- Peste 400 de persoane ramase inzapezite cu masinile pe drumurile nationale si judetene din Botosani au fost salvate de pompierii militari si voluntari, iar la Dispeceratul ISU - SAJ s-au inregistrat 751 de apeluri de urgenta de la cetateni care solicitau sprijin, informeaza joi dimineata Inspectoratul…

- Moldova este acoperita de zapada, iar primavara pare sa fi fost invinsa de iarna intr-un razboi neiertator. Zapada s-a adunat sub forma de nameți și a ajuns sa aiba o inalțime de un metru, iar acum codul roșu de ninsori și viscol lovește cu putere zonele Iași și Botoșani. Bilanțul este unul sumbru:…

