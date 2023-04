Drumuri cu probleme și circulație restricționată Se circula fara restricții pe podul Cernavoda, dupa ce lucrarile de reparații au fost suspendate pentru zilele libere de Paște, informeaza Rador. Dar circulația nu poate fi redeschisa pe ambele sensuri si la podul Fetești. Pe de alta parte, se mențin restricțiile de circulație de la Boița, de pe Valea Oltului, unde carosabilul s-a surpat langa albia Oltului, iar drumarii fac lucrari de consolidare. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

