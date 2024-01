Drumul vinului fiert, din Roma Antică până astăzi Vinul pentru fiert este vin roșu, dar poate fi și alb, in unele zone. Dupa miros și gust putem identifica aromele de cuișoare și scorțișoara, dar pot fi mult mai multe combinații, in funcție de preferințele fiecaruia sau de zona geografica. Pentru ca zile Citeste articolul mai departe pe jurnalul.ro…

Sursa articol si foto: jurnalul.ro

- Istoria vinului fiert este foarte interesanta și pornește inca din timpuri foarte vechi. Vinul fiert cu mirodenii și arome este prezent de peste 2.000 de ani, il beau și romanii, dar și grecii. Cum a ajuns sa aiba legatura cu Craciunul? Ce se pune in el? Ce s-a intamplat in Romania? De ce nu trebuie…

- Majoritatea romanilor beau vin fiert in aceasta perioada din an, mai ales de Craciun și Revelion. Din acest motiv ne-am gandit sa-ți spunem ce ingredient da un gust delicios acestei bauturi. Iata ce sa faci ca sa te bucuri de cel mai bun vin fiert de sarbatorile de iarna!

- Odata cu venirea sezonului rece, vinul fiert devine o licoare imbietoare, care aduce cu sine numeroase beneficii pentru sanatate. Dincolo de gustul sau reconfortant, exista mai multe avantaje neștiute ale acestei bauturi tradiționale.

