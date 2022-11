Drumul superb din România care este comparat cu Transfăgărășan. Peisajele sunt geniale, te vei îndrăgosti imediat In urma cu aproape 9 ani locuitorii zonei ieșeau din izolare. Aici avea sa fie construit drumul superb din Romania care este comparat cu Transfagarașan. Astazi acest drum face legatura intre doua comune, Belis si Margau. Dar a fost nevoie de multa munca, proiecte și rabdare, spun oamenii de aici. Azi, turiștii au parte de […] The post Drumul superb din Romania care este comparat cu Transfagarașan. Peisajele sunt geniale, te vei indragosti imediat appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

