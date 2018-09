Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic nu va discuta vineri, la Bruxelles, cu presedintele kosovar Hashim Thaci si nu se stie daca si unde vor continua tratativele cu Pristina, a anuntat vineri seful Biroului guvernamental sarb pentru Kosovo-Metohija, Marko Djuric, transmite Tanjug. Djuric…

- Presedintii sarb si kosovar, Aleksandar Vucic si Hashim Thaci, reiau astazi, la Bruxelles, convorbirile care vizeaza normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, in vederea ajungerii la un acord in cursul anului viitor, transmite dpa, citat de Agerpres.

- Presedintii sarb si kosovar, Aleksandar Vucic si Hashim Thaci, reiau vineri, la Bruxelles, convorbirile care vizeaza normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, in vederea ajungerii la un acord in cursul anului viitor, transmite dpa, potrivit Agerpres. Uniunea Europeana mediaza negocierile…

- Presedintii sarb si kosovar, Aleksandar Vucic si Hashim Thaci, reiau vineri, la Bruxelles, convorbirile care vizeaza normalizarea relatiilor dintre Belgrad si Pristina, in vederea ajungerii la un acord in cursul anului viitor, transmite dpa. Uniunea Europeana mediaza negocierile dintre Serbia si Kosovo,…

- Președintele sarb Aleksandar Vucic a anunțat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeași perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discuții privind normalizarea relațiilor intre Belgrad și Priștina, relateaza publicația Balkan Insight.

- Presedintele sarb Aleksandar Vucic a anuntat vineri ca va efectua o vizita oficiala in Kosovo la inceputul lunii septembrie, in aceeasi perioada in care la Bruxelles va avea loc o noua runda de discutii privind normalizarea relatiilor intre Belgrad si Pristina, relateaza publicatia Balkan Insight.

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu…

- O redesenare a frontierelor pentru a include in Kosovo parti ale Serbiei cu majoritate albaneza ar putea pune capat tensiunilor persistente dintre Belgrad si Pristina si ar permite ambelor natiuni sa se indrepte catre aderarea la UE, a apreciat presedintele kosovar Hashim Thaci, intr-un interviu acordat…