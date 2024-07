Stiri pe aceeasi tema

- Culturile de porumb și floarea soarelui din localitațile din sudul județului Buzau au fost afectate in totalitate, conform declarațiilor agricultorilor locali. Aceștia raporteaza una dintre cele mai scazute producții de grau din ultimii ani. In comuna Cilibia, producția de grau este semnificativ sub…

- Dupa ce in luna mai am prezentat situația bizara in care caprele și oile pasc pe asfaltul proaspat turnat la Merei, iar iarba crește pe drumurile recent asfaltate, o noua problema de infrastructura a fost semnalata in localitatea Lipia din comuna Merei. Aici, un proiect de reabilitare a drumului, executat…

- Consumatorii de usturoi, nemulțumiți de produsul importat din China, pe motiv ca este mai aratos și mai ușor de curațat, dar care susțin ca nu are nici aroma, nici iuțeala dorite de romani, sunt acum razbunați. Cercetatorii de la Buzau au creat un nou soi romanesc, la fel de mare și de aratos precum…

- Marian Cucșa , președintele Partidul Republican, fost vicepreședinte al Comisiei pentru controlul activitatii SRI, il acuza pe ????̦eful FRF Razvan ???????????????????????????????? , „acest ???????????????????????? ???????? ???????????????????????????????????????? ????????????????̂????????????????”,…

- Romanii stau zilnic la coada la simigeriile LUCA pentru un covrig, un covridog sau o felie de pizza. Acum, compania vrea sa iși extinda afacerea in Europa de Est, deschizand prima locație in afara Romaniei, in Polonia. Lanțul de simigerii LUCA, care are peste 140 de locații in Romania, va deschide maine,…

- Varsta de 102 ani nu este un obstacol pentru Gheorghe Baciu, un veteran de razboi din Buzau, care continua sa iși desfașoare activitațile preferate cu aceeași pasiune și dedicare ca in tinerețe. Cu un spirit de neinfrant și o energie admirabila, Baciu iese aproape mereu la cosit iarba in catunul pitoresc…

- Cu fiecare retragere din cursa electorala, membrii AUR dezvaluie o realitate dura: odata ce se cojește foița patriotismului demagogic, ramane in urma un schelet fragil, tulburat de dezamagire și frustrare. Elena Nastasoiu și cei 18 candidați care i-au urmat exemplul nu mai pot ignora faptele reprobabile…

- Papa Francisc, in varsta de 87 de ani, a avertizat, duminica, la Venetia cu privire la impactul supraturismului asupra mediului inconjurator, in timpul unei slujbe oficiate in fata a peste 10.000 de credinciosi in Piata San Marco. Aceasta este prima deplasare efectuata de suveranul pontif in afara Romei…