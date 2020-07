Stiri pe aceeasi tema

- DJ 102 D va fi inchis circulației, joi, 30 iulie, in intervalul 08.00 – 14.00, in zona trecerii la nivel din Mizil, ca urmare a unor lucrari care vor avea loc in zona. Anunțul a fost facut de Inspectoratul Județean de Poliție Prahova care a precizat ca, „in ziua de 30 iulie a.c., in intervalul orar…

- Trafic aglomerat la Sebeș, anunța joi dimineața primarul orașului, Dorin Nistor. ”Circulația rutiera pe autostrada A1, intre nodul rutier Cunța și Sebeș Vest (Vintișoara) este inchisa (pentru 24 de ore, respectiv pana in data de 24 iulie, ora 07.00), pentru realizarea unor lucrari. Traficul este deviat…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza ca, in perioada 23 iulie 2020, ora 07.00 – 24 iulie 2020, ora 07.00, circulația va fi oprita pe Autostrada A1 Sibiu – Deva, pe tronsonul kilometric 292 – 312, intre nodurile rutiere Cunța și Sebeș Vest, județul Alba. Masura…

- Mai mult loc de plimbare in București. De sambata 7 zone din centrul Capitalei devin pietonale. Masura va fi valabila in fiecare weekend pe toata perioada starii de alerta. Circulația mașinilor va fi interzisa in aceste zone sambata și duminica intre 8 dimineața și 10 noaptea. Iata pe unde poți sa te…

- „La metrou va fi necesara o organizare foarte buna, la accesul la metrou prin gurile de metrou unde vor fi echipe care sa verifice existența maștii, iar cei care nu au maști sa poata sa-și achiziționeze de la intrare”, a declarat premierul. Premierul a mai precizat ca deplasarea in vagoane va fi facuta…