Drumul spre Parâng – o cutie a Pandorei Drumul spre Parang a fost rupt de ape. Ploile torențiale de saptamana trecuta au facut ca singura cale de acces spre stațiunea montana sa devina impracticabila. Deocamdata situația drumului ramane incerta. Problema a fost ridicata de consilierul județean Florin Marza, care a propus sa fie inchisa circulația pe acest tronson. “Probabil ca ar trebui sa ne gandim, sa va gandiți sa-l declaram inchis, pentru ca a devenit impracticabil in porțiunile de sus, din cauza ploilor din ultima vreme. Si va reamintesc ca acum este evident ca in acest an nu se va promova nicio investiție acolo, dar… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

Sursa articol si foto: replicahd.ro

