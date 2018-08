Stiri pe aceeasi tema

- Plenul Camerei Deputaților a adoptat, astazi, modificarile la Codul penal, care au fost criticate de opoziție, reprezentanții magistraților și societatea civila inca din faza de propuneri, potrivit digi24.ro. Printre cele mai importante modificari sunt cele prin care se dezincrimineaza total neglijența…

- Un tren cu elevi de la Scoala 195 din Capitala a ramas blocat in camp, langa Pascani, in judetul Iasi, de peste o ora. Cei 40 de copii mergeau intr o tabara in Moldova, cu trenul InterRegio care s a defectat. Reprezentantii CFR Calatori spun ca locomotiva s ar fi stricat din cauza unei fluctuatii de…

- Primele saptamani la serviciu dupa terminarea concediului de maternitate pot reprezenta o perioada dificila de adaptare a noilor mamici, care iși fac numeroase griji și iși pun multe intrebari. Reintoarcerea la serviciu dupa concediul de creștere a copilului nu ar trebui insa sa fie atat de stresanta,…

- Zi importanta pentru Moldova. Adunarea Generala a ONU va dezbate astazi proiectul de rezolutie depus de tara noastra si de alte sapte state cu privire la retragerea armatei ruse de pe teritoriul Moldovei.

- Folosirea radarelor din mașinile care nu au inscrisurile și insemnele distinctive ale Poliției de catre polițiști care nu poarta uniforme ar putea fi interzisa, potrivit unui proiect de lege care a fost adoptat intr-o comisie din Parlament. Proiectul mai prevede ca radarele de tip pistol trebuie utilizate…

- In urma cu aproape 10 ani, au fost introduse legaturi feroviare intre localitatile din nordul Capitalei si Bucuresti, astfel incat poti ajunge cu trenul de la Aeroportul Otopeni la Gara de Nord. Problema e ca dureaza uneori chiar si de trei ori mai mult decat daca ai merge cu taxiul sau autobuzul. La…

- La intalnirea ministrului Apararii din Moldova, Eugen Strurza, cu omologul sau ucrainean, generalul de armata Stepan Poltorak, acesta din urma a declarat ca Ucraina va ajuta Moldova sa-și restabileasca integritatea teritoriala. Intalniriea celor doi ministri a avut loc la Odesa. „Ucraina are o poziție…

- „Protestul atrage atentia Guvernului Romaniei, Ministerului Transporturilor, CNAIR, ca lipsa autostrazilor blocheaza investitiile regionale, creeaza subdezvoltare, dezechilibre la nivelul Romaniei, genereaza emigrari masive ale fortei de munca - si ca rabdarea celor 7 milioane de romani, din Moldova…