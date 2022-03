Drumul spre Kiev, devenit ”Autostrada Iadului” pentru convoiul militar rus

Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a intrat în a treia saptamâna si, cu fiecare zi care trece apar tot mai multe dovezi ale ororilor de pe front. Canalul de televiziune german ZDF publicat marți seara un reportaj care ar arata cum soldații ruși împușca un civil care și-a ridicat mâinile…

- Convoiul militar rusesc aflat la nord-vest de Kiev, care masoara aproximativ 64 de kilometri, a fost "dispersat si redesfasurat", conform imaginilor din satelit, relateaza CNN, prezentind imagini furnizate de Maxar Technologies.

- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, a discutat prin telefon, vineri, cu presedintele Rusiei, Vladimir Putin, despre conflictul militar din Ucraina, iar liderul de la Kremlin l-a anuntat ca urmeaza o noua runda de negocieri cu Kievul si au stabilit sa mentina contactele, anunța Mediafax. Fii…

- Potrivit agenției de știri Unian, 141 de state au votat "pentru", cinci "impotriva", iar 35 s-au abținut.Printre statele care au votat impotriva se numara Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord și Eritreea. De la vot s-au abținut China, India, Africa de Sud, Kazahstan, Pakistan, Iran, Irak, Cuba și Republica…

- Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO), sesizata de Kiev in cadrul unei proceduri de urgenta, a cerut marti Moscovei „sa se abtina de la orice atac militar impotriva civililor si bunurilor cu caracter civil” in Ucraina, informeaza France Presse, citata de Agerpres. Este vorba despre „locuinte,…

- O coloana de tancuri rusesti a fost depistata in noaptea de luni spre marți afara Kievului. Convoiul se intinde pe o lungime de 64 de km. Imaginile din satelit au fost transmise de compania de supraveghere Maxar.

- Cunoscut expert si analist militar, colonelul in rezerva Ion Petrescu spune ca Rusia nu se astepta la o opozitie atat de puternica in Ucraina si considera ca Rusia poate fi ingenuncheata economic in cateva luni, caz in care nu va beneficia de sprijin consistent chinez.

- Vladimir Putin a avut nevoie ca șeful serviciului de informații externe, Serghei Nariskin, sa spuna clar daca susține sau nu recunoașterea independenței republicilor separatiste ucrainene Donețk și Luhansk. A primit in cele din urma raspunsul, dar numai dupa ce l-a presat pe oficialul care s-a tot balbait.…