Outdoor Office Day va avea loc pe 19 iunie

Societatea Ergowork, în parteneriat cu Iulius Town Timișoara, vă invită în data de 19 iunie 2024 la Outdoor Office Day – ediţia a VI-a, acțiune ce face parte din seria de evenimente Meaning and Fusion of Work. Evenimentul își dorește să aducă împreună oamenii și companiile care lucrează în Iulius Town și să lucreze… [citeste mai departe]