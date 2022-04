Ajuns chestor al Camerei Deputaților la propunerea lui George Simion, liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, deputatul Antonio Andrușceac continua sa faca ce știe mai bine: sa injure, sa certe, sa atace. Totul, pentru a-și satisface stapanul. Ce motive are pentru a nu greși in fața lui Simion, cel care l-a recuperat din ”lucruri uitate” și […] The post DRUMUL SINUOS AL TRASEISTULUI DEPUTAT ANTONIO ANDRUȘCEAC: DAT AFARA DIN USR PENTRU MISOGINISM ȘI PLAGIAT, RECUPERAT DE AUR ȘI TRANSFORMAT IN BATAUȘ PERSONAL AL LUI GEORGE SIMION first appeared on Ziarul National .