- Apple a inchis in crestere sesiunea bursiera de joi de la New York ajungand la 1.001,7 miliarde de dolari devenind astfel prima companie privata din lume care a depașit, in termeni de capitalizare bursiera, pragul de 1.000 de miliarde de dolari, potrivit AFP. Dow Jones a cotinuat sa scada (-0,03%),…

- Omul de afaceru Warren Buffett, supranumit ”Oracolul din Omaha”, deține 240,3 milioane de acțiuni Apple, echivalentul a 5% din titlurile gigantului american, iar acestea valoreaza 42,5 de miliarde de dolari, scrie Reuters . Buffett, care controleaza conglomeratul de investiții Berkshire Hathaway, a…