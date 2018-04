Alunecarile de teren din ultima perioada luna degradeaza pe zi ce trece Drumul National 10 Buzau – Brasov. In prezent, drumul care leaga Muntenia de Ardeal este afectat in nu mai putin de 25 de puncte, existand pericolul producerii de accidente grave, din cauza surparii soselei. Presedintele Consiliului Judetean Buzau aduce critici conducerii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru faptul ca nu s-a implicat in alocarea de fonduri pentru reabilitarea tronsonului de drum national care leaga doua regiuni ale tarii. Comitetul pentru Situatii de Urgenta Buzau a solicitat…