„Drumul morţii” a mai făcut două victime. Accident groaznic pe DN2, la Moviliţa! Accident groaznic petrecut marți dupa-amiaza, pe DN2, in localitatea Movilița. Doua persoane au fost ucise pe loc dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un autocar. Din pacate, un barbat și o femeie au murit pe loc. La fața locului, Detașamentul de pompieri Urziceni a intervenit cu o autospeciala de […] The post "Drumul mortii" a mai facut doua victime. Accident groaznic pe DN2, la Movilita! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Traficul este blocat pe DN2 E85, cunoscut ca si drumul mortii, in localitatea Movilita dupa ce un autocar s-a ciocnit cu un autoturism si doua persoane au decedat. Potrivit IPJ Ialomita pe DN2 la intrare in localitatea Movilita s-a produs un accident de circulatie ca urmare a coliziunii dintre un autoturism…

- Teribil accident petrecut marți dupa-amiaza pe DN2, in localitatea Movilița. Doua persoane au fost ucise pe loc dupa ce mașina in care se aflau a intrat in coliziune cu un autocar. Din pacate, un barbat și o femeie au murit pe loc.

- Detasamentul de pompieri Urziceni au intervenit cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma, o autospeciala de descarcerare si o ambulanta SMURD, la un accident rutier produs pe raza localitatii Movilita, pe DN2, in care au fost implicate un autoturism, un autocar si 18 persoane.In sprijinul acestora…

