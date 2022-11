Stiri pe aceeasi tema

- Seria de activitați organizate de instituțiile de cultura din subordinea Consiliului Județean Argeș prin care este celebrata Ziua Naționala a debutat, marți, 29 noiembrie, la Muzeul Județean Argeș cu un simpozion dedicat semnificației zilei de 1 Decembrie. In fața unui public numeros, elevi și corul…

- Marti, 29 noiembrie 2022, la sediul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Cpt. Puica Nicolae” al judetului Argeș a avut loc ceremonialul militar de trecere in rezerva a inspectorului sef, colonel Bogdan Olar si de predare-primire a comenzii inspectoratului. Ceremonialul militar s-a desfasurat…

- Muzeul Județean Argeș, instituție de cultura subordonata Consiliului Județean Argeș, in parteneriat cu cu Art Expo SIA (Letonia) și Collection Kesauri (Franța), va invita la vernisajul expoziției temporare IMPRESIONIȘTII-grafica care va avea loc joi, 3 noiembrie 2022, ora 18.00, la Galeria Naționala…

- Miercuri, 26 octombrie, s-au implinit doi ani de cand Ion Minzina a depus juramantul de presedinte al Consiliului Judetean Arges. Minzina a obtinut atunci 42,28%, adica 104.269 de voturi din numarul celor prezenti la urne. Ce spune presedintele dupa doi ani de mandat: “Mandatul meu de președinte al…

- Trei salvamontiști de la Salvamont Argeș, Silviu Valentin Dina, Robert Marian Nastase și francezul Julien Michel Roger Berquez, au fost premiați astazi de președintele Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina, și vicepreședintele Adrian Dumitru BUGHIU pentru profesionalismul, operativitatea și spiritul…

- Cunoscutul medic cardiolog, Adrian Tase s-a inscris in PSD Argeș. Anunțul a fost facut miercuri, 28 septembrie, la Consiliul Politic Județean, de catre președintele CJ Argeș, Ion Minzina. PSD-iștii ii ureaza medicului succes in activitatea politica și profesionala. „In Consiliul condus de catre Ion…

- PSD Argeș: Prin PNL se pare ca sunt mulți care nu știu ce inseamna activitatea privata, libera inițiativa! PSD Argeș: Prin PNL se pare ca sunt mulți care nu știu ce inseamna activitatea privata, libera inițiativa! Prefectul Radu Perianu a sugerat, intr-o conferința politica, faptul ca s-ar fi impus…

- In ziua de 3 Septembrie 2008, la Pitesti, a fost inaugurat primul planetariu digital din țara și cel de-al treilea din lume, de catre Muzeul Județean Argeș. Citește și: A rasunat Mioveniul la Analogue. Succes din prima seara de festival In 2008, in primul an national dedicat educatiei cu ajutorul astronomiei…