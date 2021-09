Stiri pe aceeasi tema

- „PNL, USR PLUS și UDMR se cearta precum chiorii pentru bani, influența și putere” Ion Minzina, președinte PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș, afirma ca așa-zisa coaliție de guvernare are alta agenda decat cea reala a romanilor. „In loc sa fie preocupați de problemele stringente ale momentului…

- „Guvernanții actuali au pus pe butuci invațamantul din cauza habarnismului care ii caracterizeaza!” Ion Minzina, președinte PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș afirma ca asistam la o „harababura ingrozitoare” in ceea ce privește modul in care se fac pregatirile pentru inceperea noului an școlar.…

- Ion Minzina, președinte al PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș a transmis un mesaj in mediul online referitor la datele publicate de Institutul Național de Statistica. ”Puneți-va toate economiile la loc sigur, dragi argeșeni, dragi romani. Guvernul falimentar ne va lasa in costumul lui Adam pana…

- „Guvernul Cițu continua sa fie un Guvern al minciunii!” Ion Minzina, președinte al PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș, afirma ca aplicarea legii este un moft pentru Guvernul Cițu. In sprijinul afirmației sale, Ion Minzina arata ca Guvernul Cițu și-a anunțat intenția de a amana inca o data punerea…

- Drumul local Valea lui Ivan – Pecineagu (din administrarea ABA Argeș Vedea) a fost deblocat Drumul local Valea lui Ivan – Pecineagu (din administrarea ABA Argeș Vedea) a fost deblocat prin intervenția angajaților de la Sistemul de Gospodarire a Apelor Argeș. Accesul in zona devenise imposibil din cauza…

- “Pentru a produce 1 leu, Romania s-a imprumutat 2,14 lei!” Premierul Cițu arunca in spațiul public informații halucinante despre o inchipuita creștere economica de 2,9% in primul trimestru al anului in curs „datorita investițiilor”, afirma Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean…

- „Impreuna suntem mai puternici pentru Argeș!” Ion Minzina, președintele PSD Argeș și al Consiliului Județean Argeș ține sa le mulțumeasca tuturor celor care s-au implicat in campania electorala pentru alegerile locale parțiale și care au contribguit la victoria PSD la Rociu și la Aninoasa. „PSD a caștigat…

- Ieri, in cadrul unei ceremonii simbolice, in prezența președintelui Consiliului Județean Argeș, Ion Minzina și a reprezentanților autoritaților județene in domeniul sportiv și competițional, Consiliul Local Mioveni a premiat performanțele de top ale celor doua cluburi sportive reprezentative pentru…