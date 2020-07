Stiri pe aceeasi tema

- Utilizatorii retelei sociale vor fi atentionati cand vor sa posteze o stire prea pe veche, intr-o noua incercare a companiei americane de a reduce propagarea dezinformarilor. Alaturi de informatiile false, stirile vechi reprezinta unul din mijloacele prin care dezinformarea se raspandeste…

- Un tehnocrat este propus de Partidul Național Liberal pentru conducerea Consiliului Județan Gorj. Iulian Popescu este fondatorul unei companii de IT, creatorul unui soft pentru industria HoReCa, utilizat de peste 2.000 de restaurante și cafenele din Romania. Membrii Biroului Politic Județean al Partidului…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu are la dispoziție inca un aparat PCR pentru efectuarea de teste in vederea depistarii coronavirusului. Este un echipament de tipul GeneXpert, pentru care recent au fost cumparate și teste. Aparatul era de doi ani in dotarea Spitalului Județean de Urgența din…

- Doi barbati, din judetul Salaj, au fost depistati in trafic de politistii din cadrul Sectiei 6 Politie Rurala Crasna, in timp ce conduceau autoturismele, desi se aflau sub influenta auturilor alcoolice. In data de 2 iunie, ora 18:18, politistii au identificat pe Drumul Judetean 191C, in localitatea…

- Dupa aproape trei luni de pauza, vor fi reluate lucrarile la Secția Ginecologie din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Consiliul Județean Gorj incepuse lucrari de reabilitare completa a Secției Obstetrica-Ginecologie, inainte de debutul pandemiei de coronavirus. Nici nu s-au apucat…

- Lucrarile de reabilitare a Drumului Județean 672E, care leaga localitațile Cornești, Stolojani, Campofeni, Arcani, Sanatești și Runcu, județul Gorj, continua in acest an cu o prima intervenție pe raza comunei Balești. In aceste zile, se afla in execuție 6,3 km de drum, pe tronsonul care traverseaza…

- Consiliul Județean Gorj executa lucrari de reparații la cladirea Comandamentului Centrului Militar Județean. Pana la aceasta data s-au realizat: hidroizolarea interioara, finisajele interioare (tencuire, gletuire etc.), placari interioare cu gresie, zugraveli și demontare sobe din placi de ceramica.…

- Dupa terminarea perioadei convenționale de timp friguros, a fost reluata execuția lucrarilor aferente celor trei obiective de investiții finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Locala și de la bugetul propriu al Județului Gorj, pe care Consiliul Județean Gorj le are in derulare. Este vorba de…