Stiri pe aceeasi tema

- S-au finalizat lucrarile de intretinere pe drumul judetean DJ 102 I- Campina- Valea Doftanei Saptamana trecuta s-au executat covoare asfaltice in zonele cele mai afectate ale DJ 102 I, in lungime de 6,7 km, dintr-un total de 35 km. S-a imbunatatit calea de rulare a drumului prin asternerea DE covor…

- Desi nu avem inca o autostrada pana la munte, stim cat va fi taxa de acces pentru ea. Fiecare masina care va merge pe autostrada București - Brasov ar putea plati 6,3 euro fara TVA pe 100 de kilometri. Asta înseamnă peste 100 de lei dus - întors. Iar camioanele vor fi taxate cu dublul…

- Presedintele Consiliului Judetean Iasi, Maricel Popa, a declarat vineri, presei, ca in urmatoarea perioada se vor reabilita peste 40 de kilometri de drumuri judetene, respectiv 28 de kilometri de drumuri afectate de precipitatiile abundente din aceasta vara se vor reface in totalitate, iar pe 13 kilometri…

- Compania Nationala de Cai Ferate CFR a anuntat ca de marti, 4 septembrie, la ora 20.00, s-a redeschis firul II de circulatie feroviara de pe Viaductul Carcea, situat intre statiile Malu Mare – Banu Maracine, iar trenurile care asigura legatura pe magistrala Bucuresti – Craiova (si retur)…

- Drumul de acces catre comuna Bubuieci, localitate din componenta municipiului Chisinau, va fi reabilitat. Lucrarile au demarat saptamana trecuta si se vor incheia pana la data de 10 august.Lucrarile se executa de catre Regia Exdrupo.

- Violeta Stoica Semnele lasate in urma de inundațiile din lunile iunie și iulie, atipice in aceasta perioada a anului pentru Prahova, care au determinat și noi alunecari de teren in mai multe zone ale județului, vor fi cu greu șterse din localitațile incercate de trecerea viiturilor. Ar fi nevoie de…

- Presedintele Consiliului Judetean (CJ) Suceava, Gheorghe Flutur, a inspectat luni santierele unde se desfasoara lucrari de reparatii si intretinere la drumurile judetene, in conditiile in care lucrarile au fost intarziate din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Flutur a spus ca sunt in executie lucrari…

- Lucrarile de modernizare a Strazii Parcului din municipiul Campina au intrat intr-un impas din cauza pungilor de reziduuri petroliere descoperite de firma constructoare in timpul sapaturilor. Locuitorii de aici ne-au semnalat faptul ca nu se mai lucreaza de mai bine de trei saptamani. Au fost și zile…