- Ploile abundente care au cazut in ultimele zile fac noi probleme. Vestul țarii s-a aflat sub cod portocaliu de furtuni. In mai multe zone ale județului Hunedoara s-au inregistrat probleme din cauza ploilor. Jandarmii montani și rangerii de la Administrația Parcului Național Retezat au efectuat…

- Primaria Unirea a anunțat pe contul de Facebook al instituției ca in comuna au fost confirmate trei cazuri de infectare cu noul coronavirus. Toate cele trei persoane au fost internate și au o stare buna. Alte 7 persoane au fost izolate la domiciliu. Este vorba despre membri ai familiilor celor trei…

- Angajații Primariei Zlatna au intrat in izolare dupa ce un colaborator al instituției a fost depistat pozitiv la testul pentru coronavirus. Primarul orașului, el insuși aflat in izolare, a transmis un mesaj pe contul sau de Facebook, pentru locuitorii orașului. ”Dragi zlatneni, din pacate ieri a fost…

- Epidemia de Coronavirus ce a adus starea de urgenta decretata la nivelul Romaniei si masurile restrictive pot crea confuzie in randul cetatenilor. In acest context, pentru a veni in intampinarea nevoilor de informatii corecte si concrete a constantenilor, ZIUA de Constanta a demarat un amplu demers…

