Drumul județean 244D: limita județului Vaslui – Dolhești, Ciortești- Coropceni va fi modernizat Consiliul Județean Iași, prin Direcția Județeana de Administrare a Drumurilor și Podurilor a semnat astazi contractul cu caștigatorul licitației, SC DANLIN XXL SRL. ”Ne bucuram ca am intrat pe ultima suta de metri cu acest Masterplan. Acest drum face parte din ultimele cinci ramase a fi modernizate. Avem un proiect de aproape 12 km, cu reabilitarea a doua poduri, un drum nou am putea spune”, a declarat Ciprian Ciucan, directorul DJADP Iași. ”Pentru comuna Ciortești acest drum județean va asigura și legatura cu Iașul, mai ales ca acum suntem nevoiți sa folosim o ruta ocolitoare mai lunga cu 16… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului de consilieri județeni social democrați a solicitat astazi demisia președintelui CJ Iași, penelistul Costel Alexe. Direcția Naționala Anticorupție a dispus punerea in mișcare a acțiunii penale și masura controlului judiciar pe o durata de 60 de zile incepand de la data de 27 aprilie…

- In loc sa foloseasca la repararea drumurilor, banii publici ajung sa fie dati ca despagubiri soferilor care-si rup masinile in gropi. Directia Judeteana de Administrare a Drumurilor si Podurilor a fost condamnata sa plateasca peste 20.000 de lei unui sofer, in loc sa cheltuiasca 100 de lei pentru a…

- „Autostrada A8 pare a fi sabotata din toate partile. Politicieni, ministri, functionari, proiectanti par a-si fi dat mana pentru a exclude Iasul din orice varianta de a fi conectat la vestul tarii si al Europei" afirma Silviu Macovei, deputat PSD Iasi. Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii…

- FOTO| Repararea drumurilor naționale in regie proprie ar aduce imense economii la bugetul CNAIR Efectuarea de reparații a drumurilor naționale in regie proprie, fara contractarea unor firme pentru aceste servicii de lucrari, ar aduce economii importante in bugetul Companiei Naționale de Administrare…

- Drula a vizitat loturile 1 si 2 ale A0, unde a inmanat ordinul de incepere a lucrarilor alaturi de reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La eveniment au mai fost prezenți ambasadorul Republicii Turcia la Bucuresti, Fusun Aramaz, si antreprenorul turc care…

- Drula a vizitat loturile 1 si 2 ale A0, unde a inmanat ordinul de incepere a lucrarilor alaturi de reprezentantii Companiei Nationale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). La eveniment au mai fost prezenți ambasadorul Republicii Turcia la Bucuresti, Fusun Aramaz, si antreprenorul turc care…

- Ivermectina este un chimioterapic antiparazitar, fiind utilizat in tratamentul bolilor parazitare atat in medicina veterinara cat și in medicina umana. Este folosita de asemenea in tratamentul unor boli parazitare ale pielii, inclusiv scabia și pediculoza. In Romania este aprobat un singur medicament…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat ca a fost desemnat constructorul podului peste raul Dambovița, de pe DN 73. Noul pod va avea o lungime de 170 de metri. Cel vechi dateaza din 1886 și a fost declarat monument istoric. Potrivit unui comunicat al…