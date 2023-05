Stiri pe aceeasi tema

- „Am semnat astazi, la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației, contractul pentru "Modernizare drumuri județene pentru acces la Vulcanii noroioși DJ 102F și DJ 220A". Suntem in etapa de pregatire a documentației pentru scoaterea la licitație a proiectarii și execuției acestui obiectiv…

- Am semnat, cu societatea Drumuri si Poduri Locale Alba, contractul de executie al lucrarilor pentru obiectivul „Modernizare DJ 122 N Capalna de Jos-Sanmiclauș”. Aceste lucrari vor face posibila utilizarea drumului pe tot parcursul anului, indiferent de anotimp, in conditii de siguranta si confort, iar…

- Asfaltarea drumului județean DJ 142 N, intre Capalna de Jos și Sanmiclauș. Contractul de execuție a lucrarilor a fost semnat Presedintele Consiliului Judetean Alba, Ion Dumitrel, a semnat luni, 29 mai, cu SC Drumuri si Poduri Locale Alba Iulia, contractul de executie a lucrarilor pentru obiectivul „Modernizare…

- Drumul care duce spre stațiunea montana Parang și se afla in administrarea municipalitații de la Petroșani, a intrat in proces de modernizare. Lucrarile pentru reabilitarea și modernizarea strazilor Maleia și General Vasile Milea au debutat la Petroșani. Au fost aduse utilajele in teren iar…

- Bulevardele Independenței și Libertații, strazile Calea Domneasca, 9 Mai, Virgil Draghiceanu, Aleea Grivița, Gabriel Popescu, Boerescu Zaharia vor intra in modernizare , astfel continua lucrarile in cadrul celui mai mare proiect de reabilitare a infrastructurii rutiere din municipiul Targoviște din…

- Un nou drum, care va decongestiona traficul din Timișoara, va fi asfaltat de Consiliul Județean Timiș. Instituția a scos luni lucrarea la licitație. Banii provin prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”.

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a semnat zilele trecute 78 de noi contracte de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, in valoare totala de 888.781.823,32 lei. Printre acestea se numara și doua obiective din județul Maramureș: Inființare sistem…

- Primaria Comunei Mihai Viteazu anunța inceperea proiectului cu titlul „Modernizare strazi in sat Mihai Viteazu, comuna Mihai Viteazu, județul Cluj” prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, conform contractului de finanțare nr. 2952/06.03.2023. 17 milioane de lei este alocarea totala de…