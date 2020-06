Stiri pe aceeasi tema

- INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca, in perioada 06 ndash; 08 iunie 2020 Sarbatoarea Rusaliilor , este interzisa, potrivit prevederilor Ordinului MT MAI nr. 1249 132 2018, circulatia vehiculelor rutiere cu masa totala maxima autorizata mai mare de 7,5 tone, altele decat…

- Doua persoane și-au pierdut viața in urma unui accident produs marți seara, pe DN2, la ieșirea din Urziceni, transmite Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Ialomița. Marți seara, in jurul orei 22:00, ISU Ialomița a fost solicitat sa intervena la un accident rutier produs pe DN2, ieșire Urziceni-Coșereni,…

- Romexpo va deveni singurul centru expozitional din Europa care va fi complet integrat intr-un proiect cu functiuni mixte, contribuind la potentialul de evolutie sustenabila si durabila a Capitalei. „Demersurile noastre constante sunt indreptate spre consolidarea si extinderea activitatii Romexpo, care…

- Partidele politice au primit, de la stat, subventii de aproape 24 de milioane de lei in luna mai in Politic / on 13/05/2020 at 10:14 / Subvenții in valoare de 23.816.011,57 de lei au fost virate, in conturile partidelor parlamentare, in prima decada a lunii mai, transmit reprezentanții Autoritatii…

- Ambasadorul campaniei „Alerg pentru Autism” și pasionatul de alergare, Daniel Zamfiropol, a parcurs 100 de kilometri in 24 de ore, implicandu-se intr-un demers fara precedent pentru susținerea tratamentelor la distanța a copiilor cu autism care nu pot sa ajunga in centrele de recuperare din cauza pandemiei…

- Circa 340 de kilometri ar urma sa aiba viitorul drum de mare viteza care va lega Moldova de sudul țarii și de București, imparțit pe loturi intre Ploiești, Buzau, Focșani, Bacau și Pașcani. Proiectanții au definitivat intre timp traseul oficial, cu excepția unor variante inca de analizat pe lotul Bacau…

- In ultimele 24 de ore, la Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militara „Cantacuzino” au fost prelucrate un numar de 256 teste pentru depistarea infectarii cu SARS-CoV-2, fiind in curs de finalizare un numar de 157 de probe, informeaza Ministerul Apararii Naționale.In acelașiinterval orar,…

- Venerabilulartist Ion Dichiseanu, un adevarat supraviețuitor, ce a trecut prin multecumpene, nu e descurajat de pandemia de coronavirus. Conștient de acest tip depericol nou, actorul (86 de ani) trateaza situația cu atenție și optimism, așa cum a reușit sa treacapeste cumpenele din viața sa și indeamna…