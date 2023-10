Drumul din România care a uluit Europa. A fost votat drept cel mai frumos! Se întinde pe 1.400 de kilometri Un drum din Romania a uluit Europa! A primit o distincție importanta și se bucura acum de notorietate la nivel mondial.Se intinde pe 1.400 de kilometri și este unul dintre cele mai frumoase trasee montane. Afla tot ce trebuie sa știi despre acest drum de poveste. Reușita de proporții pentru Romania Proiectul Via Transilvanica, inițiativa […] The post Drumul din Romania care a uluit Europa. A fost votat drept cel mai frumos! Se intinde pe 1.400 de kilometri appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de vineri, 8 septembrie 2023, vine cu vești importante pentru mai mulți nativi din zodiac. Playtech Știri iți aduce astazi cele mai precise predicții și cele mai de incredere sfaturi de astrologie pentru zodia ta in probleme de sanatate, dragoste sau bani. Horoscop vineri, 8 septembrie…

- Generalul american Mark Hertling, fost comandant al trupelor SUA din Europa, a criticat dur „capetele patrate” care acuza „ritmul lent” al contraofensivei Kievului, dar și pe cei care susțin ca generalii ucraineni ar trebui sa gandeasca singuri mersul operațiunilor și sa nu mai fie consiliați de ofițerii…

- La poalele Munților Trascau se ascunde cel mai frumos loc din Romania, sunt de parere turiștii straini. Deși mulți calatori de peste hotare au ajuns in aceasta regiune, puțini sunt conaționalii care știu de ea. Aici soarele rasare de doua ori, luminand casele albe de poveste. Peisajul este pur și simplu…

- Ambițiile Chinei in Europa au suferit un eșec major saptamana trecuta, cand Italia a semnalat planurile de a parasi programul emblematic de politica externa al Beijingului, Inițiativa Centura și Drumul (BRI).

- Lionel Messi și-a facut o intrare triumfala la noua echipa! Starul argentinian a marcat un gol spectaculos și a adus succesul lui Inter Miami. La stadion au fost o mulțime de vedete care au venit special pentru el și care i-au aplaudat reușita. Lionel Messi, reușita spectaculoasa la primul meci in tricoul…

- Temperaturile ridicate ne pot strica vacanța. Din acest motiv, foarte mulți turiști sunt in cautare de noi destinații de vacanța racoroase. Țarile din Europa pun la dispoziția turiștilor o gama larga de destinații, care iți pot oferi o pauza binevenita de la temperaturile caniculare. Afla, din randurile…

- Romania, ca și Europa de altfel, se afla sub stapanirea unui val de de caldura extrema. Meteorologii au anunțat care este orasul din Romania in care termometrele au aratat 43 de grade Celsius. Va prezentam harta temperaturilor resimtite marti, 18 iulie 2023. In ce localitați din Romania au fost 43 de…

- Andreea Balan și Aurelian Temișan sunt oficial, din 2019, rude, de cand artista l-a ales pe el și pe Monica Davidescu drept nași de cununie pentru ea și George Burcea, dar și de botez pentru fiica lor cea mica, Clara. Deși mariajul ei s-a destramat, Andreea a ramas in relații apropiate cu nașii, drept…