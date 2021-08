Drumul crucilor. Sunt 564 de cruci pe DN2 între București și Bacău, mai multe decât cele 550 de borne kilometrice dus-întors Libertatea a facut un experiment jurnalistic pe unul dintre cele mai sangeroase drumuri nu doar din Romania, ci și din Europa: Drumul Național 2 (European 85), cel care este un cimitir. Parcurs lent, in doua zile, filmezi cum, dintr-o banda și jumatate de circulație pe sens, o banda e rezervata crucilor care comemoreaza victimele accidentelor de circulație. Sunt mai multe cruci decat kilometri, iar pe unele cruci sunt mai multe nume, dupa cum nu toate victimele au cruce. 285 de cruci pe sensul București – Bacau și 279 de cruci cand strabați invers drumul din Bacau la București. Primele incep… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

