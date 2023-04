Stiri pe aceeasi tema

- Drumul „pe urmele lui Avram Iancu”, in lungime de 5,8 km, va fi modernizat. Proiectul a primit unda verde de la APM Alba Proiectul privind modernizarea mai multor drumuri din comuna Avram Iancu, in lungime totala de 5,8 km, a primit unda verde din partea Agenției pentru Protecția Mediului Alba. Agenția…

- Drumul comunal DC50 Garbova-Carpiniș va fi reabilitat pe o lungime de 5 km: Va facilita accesul populației din satele aparținatoare Drumul comunal DC50 Garbova-Carpiniș va fi reabilitat. Agenția Naționala pentru Protecția Mediului Alba a dat unda verde pentru realizarea proiectului. Infrastructura rutiera…

- Agentia pentru Protectia Mediului Constanta anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare pentru proiectul dezvoltat de OUAI Sistem 21 Prosper, cu sediul in Horia, str. Principala, judetul Constanta.APM Constanta a decis ca nu trebuie efectuata evaluarea in ceea ce priveste impactul…

- Amatorii de senzatii tari, dar si cei care sunt indragostiti de peisaje naturale superbe au la dispozitie o noua atractie in Romania. Este vorba despre tiroliana de la Gura Humorului, care are o lungime de 2,2 kilometri. Investitia privata a costat 400.000 de euro si a fost amenajata in Gura Humorului,…

- Echipele de interventie au inceput evacuarea persoanelor ramase izolate la cabana Capra din Muntii Fagaras. Este vorba despre 50 de turisti si 10 angajati ai cabanei. Autoritatile anunta ca avalansa care a lovit cabana are o lungime de doi kilometri, de la locul in care valul de zapada s-a rupt pana…

- Ministerul Dezvoltarii a semnat primele sapte contracte de finantare pentru amenajarea de trasee cicloturistice pe digurile cursurilor de apa din sapte judete, cu o lungime totala de 426 de kilometri, informeaza Agerpres.

- Infrastructura feroviara din Romania este lasata in paragina de decenii, motiv pentru a ajuns extrem de deteriorata, generand scaderea rușinoasa a vitezei medii de circulație a trenurilor.La mijlocul anului 2022, statistica indica faptul ca un tren de pasageri avea in medie 40-50 de kilometri…