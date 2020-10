Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Arad au interzis, sambata, pentru urmatoarele trei luni drumețiile și alte activitați turistice in padurile de județ dupa ce a fost depistat un nou focar de pesta porcina africana, in localitatea Sodocor. Potrivit deciziei Centrului Local pentru Combaterea Bolilor Arad, interdicția…

- Un om de afaceri din județul Gorj a ramas fara porcii din complexul sau de vanatoare dupa ce au fost omorați și ingropați pentru ca a fost depistata pesta porcina la trei dintre ei. In total, au fost impușcați, in primavara, aproximativ doua mii de porci mistreți, dar omul de afaceri nu a primit…

- Mai multe echipe mixte formate din reprezentantii Directiei Sanitar-Veterinare pentru Siguranta Alimentelor, Politie si Directia Agricola Valcea au demerat in luna octombrie o actiune ampla pentru prevenirea si combaterea pestei porcine africane. In cadrul actiunii de prevenire si combatere…

- Germania a decis sa ridice un gard la frontiera cu Polonia pentru a impiedica raspindirea pestei porcine africane, care face ravagii in țara vecina. Deocamdata, o astfel de masura a fost anunțata doar de autoritațile din landul Brandenburg. Obiectivul este de a limita deplasarile porcilor mistreti,…

- Autoritatile chineze au anuntat interzicerea importurile de carne si produse din carne de porc din Germania, dupa ce a fost confirmat un caz de pesta porcina africana la un mistret, transmit DPA si Reuters, potrivit Agerpres.

- „Mistretii, in opinia mea, sunt prea multi, iar eu am facut apel de cate ori am avut ocazia, la cei care gestioneaza fondurile de vanatoare. Stiu ca pentru ei este un business acest lucru, dar ei trebuie sa inteleaga si sa vaneze mai ales in zonele unde focarele de pesta sunt mai numeroase sau in zonele…

- Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Alba solicita implicarea populatiei pentru prevenirea raspandirii pestei porcine africane (PPA) si face o serie de recomandari in acest sens, dupa ce in ultimele luni, dupa o perioada de stagnare, pe teritoriul judetului au izbucnit…

