- Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, in colaborare cu Centrul Universitar Nord Baia Mare și Fundația Universitas, a organizat cu succes un campionat de jocuri video dedicat popularului joc League of Legends. Evenimentul a avut loc in perioada 25-26 mai, fiind o inițiativa menita sa consolideze…

- Astazi, la Harmony Caffe din Baia Mare, Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a organizat o intalnire speciala in cadrul activitații „La limonada cu un polițist”. Cristi, proprietarul cafenelei, a continuat aceasta inițiativa, chiar daca ziua de astazi era una speciala pentru el. In semn de recunoștința…

- Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a organizat intalniri cu elevii din școlile locale pentru a discuta despre importanța momentelor speciale din viața și modalitațile de evitare a pericolelor. ,,Inainte de a intra in vacanța, elevii Școlii Gimnaziale Dr. Victor Babeș din Baia Mare au discutat…

- Inspectoratul de Poliție Județean Maramures atrage atenția ca, in ultimul timp, au aparut noi modalitați ingenioase de comitere a fraudelor cu investiții, care vizeaza cetațenii și entitațile financiare neavizate. Intr-o epoca in care investițiile on-line devin tot mai populare, riscul de a deveni victima…

- Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș a inaugurat astazi un concept in relația cu comunitatea locala: ,,La limonada cu polițiștii”. Evenimentul inaugural a avut loc la Harmony Caffe din Baia Mare și a oferit discuții libere și deschise intre membrii poliției și elevii Școlii Dimitrie Cantemir.…

- In Maramureș se regasesc opt monumente de arhitectura tradiționala incluse pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, prin Serviciul de Investigații Criminale și Serviciul de Ordine Publica, desfașoara activitați pentru protejarea patrimoniului cultural național,…

- Autoritațile recunosc ca violența școlara este o problema reala in unitațile de invațamant din județul nostru. Se incearca prin fel de fel de metode contracarea acestui fenomen care risca sa scape de sub control. Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, prin Biroul Siguranța Școlara, desfașoara…

- In 14 si 15 martie, polițiștii Serviciului de Ordine Publica – Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș efectueaza ample controale, in sistem integrat, la agenți economici care desfașoara activitați de depozitare, prelucrare, comercializare și transport de material lemnos. De asemenea, polițiștii…