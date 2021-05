Stiri pe aceeasi tema

- Ninge abundent in mai multe zone din județele Covasna și Harghita. Șoferii sunt avertizați sa circule cu prudența. „In acest moment ninge abundent in nord-estul judetului Covasna, pe DN11, zona Pasul Oituz, si DN2D, la limita cu judetul Vrancea. De asemenea, s-a depus un strat nou de zapada in mai multe…

- Pe bucata de drum național Margina-Holdea, care leaga autostrada din județul Timiș de cea din Hunedoara, se va munci serios incepand de joi, anunța DRDP Timișoara. Drumarii vor lucra pe „suprafețe intinse”, iar specialiștii in drumuri le recomanda șoferilor sa ocoleasca prin Arad sau prin Hațeg.

- Incepand de luni, 19 aprilie, timp de trei luni, parcarea autovehiculelor, atat pe carosabil, cat și pe trotuar, pe strada Transilvaniei (tronsonul de la Fabrica de bere – str. Bazalt) și pe B-dul Industriei (Rond Str. Spatarului – str. Aurel Vlaicu), va fi interzisa. Șoferii care nu vor respecta aceasta…

- La ieșirea din Fizeșu Gherlii spre Santioana au aparut inca din toamna anului trecut doua gopi in asfalt, una langa alta, ca doua surori. De atunci, au crescut frumos, iar azi sunt adevarate cratere, mari cat o roata de mașina. Șoferii care circula zilnic prin zona le cunosc și, cat pot, le evita. Ceilalți,…

- Iarna lui martie incurca șoferii. Se circula in condiții de ceața densa pe DN 1 intre localitațile Alba Iulia și Lancram, județul Alba. Vizibilitatea e redusa sub 100 de metri. Ceața densa este și pe DN 7, intre Sebeș și Vințu de Jos, județul Alba, cu vizibilitate sub 50 de metri. Centrul Infotrafic…

- Direcțiile Regionale de Drumuri și Poduri Timișoara și Brașov au inceput montarea, in premiera, a unor indicatoare rutiere pe bretelele de acces pe Autostrada A1. Acestea avertizeaza șoferii sa nu intre pe contrasens pe șoseaua de mare viteza. In județul Sibiu, DRDP Brașov a inceput montarea semnalizarii…

- Drumarii din centrul tarii actioneaza, sambata, cu cateva zeci de utilaje de deszapezire pe mai multe tronsoane de drumuri nationale unde ninge abundent si viscolit, din judetele Covasna si Brasov. Conform DRDP Brasov, in cursul noptii de vineri spre sambata, sectiile regionalei au actionat cu aproape…

