Stiri pe aceeasi tema

- Drumarii inspecteaza, miercuri, Transalpina, in vederea redeschiderii traficului pe segmentul Ranca si Obarsia Lotrului, potrivit news.ro. ”Directorul Directiei de Intretinere din cadrul CNAIR, Florin Dascalu, insotit de catre Directorul de intretinere din cadrul DRDP Craiova, Florin Dobre,…

- O comisie de specialiști in drumuri se va afla miercuri pe cea mai inalta șosea din țara, Transalpina. Este vorba de reprezentanți din cadrul Direcției Regionale de Drumuri și Poduri din Craiova. Din delegația de specialiști care va urca la Ranca fac parte și polițiști rutieri și conducerea Secției…

- A nins in prima zi de vara pe DN 67 C Transalpina, șoseaua aflata la cea mai mare inalțime din Romania. Circulația pe DN 67 C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, este inchisa, iar autoritațile spera sa redeschida traficul pana la sfarșitul acestei luni, informeaza Alba24. „Chiar daca pe Transalpina, la…

- FOTO VIDEO| Transalpina, ACOPERITA de zapada: Drumarii deszapezesc șoseaua, pentru a putea fi deschisa la finalul lunii iunie Transalpina, șoseaua care se afla la cea mai mare inalțime din Romania, a fost acoperita de zapada. Pe DN 67C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, circulația este inchisa, insa…

- A nins pe Transalpina, șoseaua aflata la cea mai mare inalțime din Romania. Circulația pe DN 67 C, intre Ranca și Obarșia Lotrului, este inchisa, iar autoritațile spera sa redeschida traficul pana la sfarșitul acestei luni. In unele locuri, stratul de zapada depașește inca patru metri.

- Pe cea mai inalta șosea din Romania, pe Transalpina, au inceput de saptamana trecuta lucrarile de deszapezire. In munte, la altitudini mari a fulguit in ultimele zile, insa, drumarii au continuat sa lucreze la inlaturarea zapezii de pe cea mai spectaculoasa șosea. Directorul de intreținere…

- Circulatia rutiera pe DN 67C – Transalpina a fost inchisa de anul trecut din 20 octombrie, pentru toate categoriile de autovehicule, intre km 34+800 (Ranca – Gorj) si km 79+200 (Curpat – Obarsia Lotrului – Valcea). Anul trecut, spre exemplu, circulatia pe Transalpina a fost reluata pe 23 mai, in timp…

- Secția de Drumuri Naționale Targu Jiu a continuat activitațile de deszapezire pe cea mai inalta șosea din țara. In week-end utilajele au intrat pe tronsonul cuprins intre Ranca și Obarșia-Lotrului. Sunt cateva zone unde este zapada mai multa. Intre acestea se afla și Pasul Urdele, unde șoseaua trece…