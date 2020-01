Drumarii din zona de vest au intervenit pentru combaterea poleiului, cu 1.400 de tone de material antiderapant Mai multe drumuri din zona de vest a Romaniei au fost acoperite, in noaptea de sambata spre duminica, de un strat de zapada, in cursul noptii fiind emis si un cod galben de polei. Cel mai mult au avut de lucru drumarii din Hunedoara, dar si cei care au in grija autostrada A1. The post Drumarii din zona de vest au intervenit pentru combaterea poleiului, cu 1.400 de tone de material antiderapant appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

- Deocamdata, in zona de vest a tarii nu se inregistreaza drumuri inchise sau cu circulatie ingreunata. Portiuni de carosabil cu zapada sunt doar in judetul Hunedoara. Carosabil cu zapada gasim pe DN66A km 35+000-km 47+000, Campu lui Neag (HD), unde este drum umed cu porțiuni de zapada amestecata cu material…

- Patru accidente au avut loc, sambata, in aceeași zona a DN 1A, in apropiere de Ploiești, iar una dintre cauza a fost carosabilul alunecos ( VEZI DETALII ). Drept urmare, CNAIR a fost sancționata pentru ca nu a intervenit pentru combaterea poleiului.

- Drumarii au actionat in ultimele ore cu 250 de utilaje si au raspandit aproximativ 1.726 de tone de material antiderapant, informeaza, sambata, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere...

- Drumarii au actionat în ultimele ore cu 250 de utilaje si au raspândit aproximativ 1.726 de tone de material antiderapant, informeaza, sâmbata, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). "În perioada 22 noiembrie 2019, ora 17:30 - 23…

- Drumarii au actionat in ultimele ore cu 250 de utilaje si au raspandit aproximativ 1.726 de tone de material antiderapant, informeaza, sambata, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), potrivit Agerpres. "In perioada 22 noiembrie 2019, ora 17:30 - 23 noiembrie 2019, ora…

- Un strat de cativa centimetri de zapada s-a depus in zona montana inalta, la altitudini de peste 1.200 de metri, iar pe DN 18, care traverseaza Muntii Rodnei, facand legatura intre judetele Maramures si Suceava, s-a intervenit cu material antiderapant, a precizat, joi, purtatorul de cuvant al CJSU…

- In cursul serii si al noptii trecute au cazut precipitatii sub forma de ploaie pe arii extinse in judet. In zona montana inalta, la altitudini de peste 1200 de metri a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata in 24 de ore a fost de 5l/mp la Targu Lapus. Precipitatii sub forma de ninsoare…

- Ninsoarea a inceput sa cada in județul Neamț, iar drumarii au inceput sa impraștie material antiderapant și acționeaza preventiv cu un utilaj de deszapezire pe DN 15B, in apropierea localitații Petru Voda.