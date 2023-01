Stiri pe aceeasi tema

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași anunța ca in prezent in zona Moldovei nu sunt sesizate evenimente rutiere sau condiții meteorologice care sa impuna restricții de circulație pe drumurile naționale din administrarea DRDP Iași aratand ca traficul se desfașoara pe un carosabil umed in județele…

- In nordul Moldovei, inclusiv in judetul Iasi, a fost emis cod galben de ninsori moderate pentru noaptea de sambata spre duminica. Pe timpul nopții, Directia Regionala de Drumuri si Poduri Iași a acționat pe sectoarele afectate cu aproximativ 100 de utilaje și s-au raspandit peste 300 t de material antiderapant.…

- Mulți romani prefera sa arunce gunoiul pe marginea drumului, majoritatea o fac din comoditate sau din simpla nesimțire. Drumarii din Covasna, spre exemplu, strang saptamanal saci cu ceapa, cartofi, varza, sfecla in diverse stadii de putrefacție. Cei de la DRDP Brașov atrag atenția celor care scapa…

- Un incendiu puternic a izbucnit, vineri, la un centru de colectare și reciclare din Chitila. Sunt degajari mari de fum. Intervin opt autospeciale de stingere, un echipaj SMURD, o autoscara și un echipaj de descarcerare. UPDATE 12:04 Stivele cu deșeuri au 10 metri inalțime. Au fost alertate 9 autospeciale…

- Documentația pentru un pod provizoriu care sa permita inchiderea podului rutier de la Milișauți pentru reparații a fost finalizata de Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Iași și transmisa la Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru obținerea finanțarii, a declarat ...

- De 13 luni, automatul PETrica din Brașov a strans peste 4,3 milioane de deșeuri reciclabile. Pentru fiecare 50 de recipiente aduse, oamenii primesc doua calatorii gratuite cu transportul in comun din oraș.