- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a intervenit, in cursul noptii de miercuri spre joi, cu utilajele proprii, pentru deszapezirea mai multor tronsoane de drumuri nationale din judetele Sibiu, Brasov si Harghita, pe Transfagarasan actiunea de curatare a zapezii continuand si in…

- Circulația rutiera se desfașoara in condiții de iarna pe Transfagarașan, intre Balea Cascada și Balea Lac. Stratul de zapada masoara trei centimetri, a anuntat Directia Regionala de Drumuri (DRP) Brasov.

- In urma precipitațiilor sub forma de lapovița și ninsoare, cazute in weekend, reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov au scos utilajele de iarna și au impraștiat material antiderapant pe doua drumuri naționale. Primul utilaj de deszapezire a fost prezent la datorie, inca…

- Lucrarile de asfaltare a sectorului Predeal – Rasnov din DN 73A, incepute la mijlocul lunii iulie, au fost finalizate zilele trecute, spun reprezentanții Directiei Regionale de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov. In aceasta perioada se realizeaza trasarea marcajelor, lucrarea urmand sa se incheie la sfarsitul…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRPD) Brasov a anuntat, miercuri, restrictionarea circulatiei rutiere pe mai multe drumuri nationale din judetul Mures, precum si pe o portiune din judetul Sibiu, pentru desfasurarea etapei I-a a "Turului Ciclist al Romaniei". Dupa plecarea din…

- Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat ca s-au terminat lucrarile de asternere a covorului asfaltic pe DN13 in zona Padurea Bogatii. Asfalt nou a fost turnat pe un segment cu o lungime de 14 km. „Au fost refacute inclusiv marcajele rutiere si o parte din parapetele…

- In zona se fac reparatii la trecerea la nivel cu calea ferata! Directia Regionala de Drumuri si Poduri (DRDP) Brasov a anuntat ca pana pe 23 august, la ora 20.00, se va circula deviat pe DN1 1 km 257+710, in zona localitatii Ucea de Jos din judetul Brasov, din cauza reparatiilor la trecerea…