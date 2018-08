Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO! Drum surpat in Argeș! Traficul rutier este oprit pe DN73D, pe raza comunele Miorele – Boteni, unde din cauza apei infiltrate in terasamentul drumului, covorul asfaltic s-a crapat și s-a denivelat pe circa 100 m. S-au format gropi in carosabil cu o adancime de 40-50 cm, iar in unele zone de 1…

- Pompierii au intervenit cu motopompe pe strada Rachitei si Aleea Florilor pentru scoaterea apei din gospodarii. Va reamintim ca judetul Buzau se afla sub avertizare cod galben pana marti la ora 23. Potrivit meteorologilor vor fi perioade in care instabilitatea atmosferica va fi accentuata.…

- Departamentul pentru Situații de Urgența prin Inspectoratul General pentru Situații de Urgența anunța instituirea CODULUI ROȘU privind scurgeri importante de pe versanți, torenți, paraie, niveluri cu depașiri ale cotelor de pericol, in bazinele hidrografice ale raurilor Olteț, Cerna si Olt, in intervalul…

- Societatea Apa Canal 2000 SA Pitesti, operator regional al serviciilor de apa si de canalizare in judetul Arges, continua campania de identificare a pierderilor de apa din sistemul public, dar si de verificare a clientilor sai in ceea ce priveste legalitatea utilizarii serviciilor prestate, in baza…

- A fost rupere de nori in Resita. O ploaie torentiala, de aproximativ doua ore, a provocat inundatii in toate cartierele orasului. Sistemul de canalizare a fost total depasit, iar puhoaiele de apa s-au revarsat pe strazi si le-au transformat in rauri.

- Ploaia torențiala de joi a afectat și localitatea Vințu de Jos. Sistemul de canalizare nu a facut fața volumului mare de apa. Un cititor Alba24 a surprins pe imagini problemele create in urma ploii torențiale, pe strada Primaverii din Vințu de Jos. In curtea unei gospodarii, apa a ajuns pana in dreptul…

- Un barbat și-a prins piciorul intr-o canalizare, la Constanța și a avut nevoie de intervenția pompierilor de la SMURD. Barbatul a ramas blocat intre dalele de scurgere și nu s-a putut elibera, in ciuda ajutorului dat de trecatori. Oamenii au cerut ajutorul autoritaților. Trecatorul care și-a prins vineri…

- O ploaie torentiala a provocat inundatii, luni dupa-amiaza, in mai multe zone din judetul Arges, pompierii intervenind pentru evacuarea apei de pe strazi, dar si din curti, locuinte si institutii publice.