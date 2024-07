Stiri pe aceeasi tema

- Recent, Liceul de Arte „Sigismund Toduța” din Deva a fost gazda unui proiect educațional și cultural de amploare, desfașurat pe parcursul anului școlar 2023-2024. Este vorba de Festivalul și Concursul Internațional „Trecut.Prezent.Viitor”, un eveniment anual care aduce impreuna elevii și profesorii…

- In Noaptea Europeana a Muzeelor 2024, mai multe muzee din vestul țarii au pregatit pentru public cateva expoziții inedite, al caror program de vizitare poate fi consultat pe https://noapteamuzeelor.org/. In județul Hunedoara, se vor putea vizita Muzeul Civilizației Dacice și Romane din Deva, Muzeul…

- O autocisterna care transporta otet si o masina cu platforma care transporta un microbuz, au fost implicate intr-un accident rutier pe autostrada A1, in apropiere de Deva, in judetul Hunedoara. Soferul autocisternei a fost dus de urgenta la spital.

- Se stie deja primarul intr-o localitate din Hunedoara. Un singur candidat s-a inscris in cursa electorala pentru functia de primar al comunei Batrana , Sergiu Ciprian Pascotesc fiind membru al PSD, potrivit datelor oficiale ale Biroului Electoral de Circumscriptie 22 Batrana. De asemenea, pentru consilierii…

- Un crater uriaș de culoare roșiatica, acoperit parțial de o padure tanara, a ramas in urma minelor de fier din Ghelari, județul Hunedoara. Vechea cariera este evitata de localnici, din cauza pericolelor.

- Peste 20 de peșteri, unele locuite din cele mai vechi timpuri, au fost descoperite in satele din Munții Poiana Rusca, in Hunedoara.. Așezarile oamenilor preistorici au fost rar cercetate și sunt in afara rutelor turistice. Un astfel de loc, spectaculos, se numește Peștera Gaunoasa

- Un tanar de 21 de ani a murit vineri, 3 mai, iar alte doua persoane au ajuns la spital, printre care si un copil de 16 ani, dupa ce șoferul mașinii in care se aflau a pierdut controlul volanului și a intrat intr-un parapete, in localitatea Baita, judetul Hunedoara, a anunțat IPJ Hunedoara, citat de…

- Miercuri seara, pe drumul dintre Deva spre Hunedoara, o șoferița de 26 de ani a pierdut direcția mașinii și a intrat in trei panouri metalice, avariind și trei stalpi de susținere. Potrivit polițiștilor, tanara a consumat bauturi alcoolice și substanțe interzise. „In data de…