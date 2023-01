Stiri pe aceeasi tema

- Drumul Național 57 este blocat total marți seara din cauza caderilor de pietre și stanci la limita județului Caraș-Severin cu județul Mehedinți, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Jumatate din Regiunea de dezvoltare Vest o duce, din punct de vedere demografic, mai rau ca dupa al doilea razboi mondial. In total numara mai puțin cu 443.000 de locuitori, peste cat au in prezent județele Arad sau Caraș-Severin. Cuprinzand intregul Banat și parți din Crișana și Transilvania, regiunea…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Timișoara a avut in acest an cu cel mai mare buget alocat pentru intretinere din ultimii 10 ani, de peste 240 milioane de lei. Anul trecut, suma alocata pentru cei peste 2.600 de kilometri de drumuri naționale și autostrazi administrați in zona de vest a fost…

- DN 67 D este blocat in zona Godeanu, județul Mehedinți, din cauza unor stanci care au ajuns in aceasta dimineața pe carosabil. Se intervine cu un utilaj cu lama pentru redeschiderea șoselei. Drumul este blocat pe ambele sensuri. Caderile de pietre sunt la Km 84 + 500, intre Obarșia Cloșani și Herculane.

- Traficul rutier este blocat sambata la pranz pe DN 67D, in județul Mehedinți, din cauza stancilor cazute pe carosabil. Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier pe DN67 D Baia de Arama – Baile Herculane este blocat. In comuna Obarșia-Cloșani, la kilometrul…

- Direcția Regionala de Drumuri și Poduri Cluj a solicitat aviz de mediu pentru asigurarea versantului contra caderilor de pietre pe mai multe sectoare de pe DN 67C Transalpina, inclusiv din județul Alba. Prezentul proiect consta in realizarea lucrarilor de stabilizare si consolidare a versantilor impotriva…

- O persoana a murit si alte doua au fost ranite luni dimineata, dupa ce remorca unui autocamion a ajuns pe contrasens, ciocnindu-se cu un autoturism, pe DN 6, in judetul Caras Severin, informeaza News.ro . ”Pe DN 6, la kilometrul 426, in zona localitatii Armenis, judetul Caras-Severin, conducatorul unui…