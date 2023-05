Stiri pe aceeasi tema

- Politistii recomanda luni rute alternative pentru evitarea aglomeratiei pe Autostrada A2 Constanta – Bucuresti, avand in vedere ca minivacanta de 1 Mai se incheie peste cateva ore.Inspectoratul de Politie al Judetului Constanta a anuntat ca pentru evitarea cresterii valorilor de trafic pe Autostrada…

- Traficul rutier este oprit din nou pe DN 7 – centura orasului Calimanesti, judetul Valcea, dupa ce ploile abundente au reactivat caderile de pietre de pe versanti. ”Azi-noapte, ora 00.30, din cauza precipitatiilor abundente – atentionare hidrologica, au fost reactivate caderi de pietre de pe versanti…

- Centrul Infotrafic anunta, miercuri, ca au fost ridicate restrictiile de circulatie pe podul peste Dunare de la Cernavoda. Incepand de astazi, au fost ridicate restrictiile de circulatie pe podul peste Dunare de la Cernavoda, situat pe autostrada A2 Bucuresti – Constanta, intre kilometrii 156 – 161.…

- Un cunoscut luptator de kickboxing a fost implicat intr-un accident grav, sambata, pe Autostrada Soarelui. Barbatul mergea spre o competiție sportiva, organizata in județul Constanța. Accidentul s-a produs pe Autostrada Soarelui, pe sensul București – Constanța. Benny Adegbuyi, luptator de K1, se afla…

- Fostul realizator și patron al televiziunii OTV, ieșit din inchisoare in 2017, dupa ce a facut aproape 3 ani din pedeapsa de 5 ani și jumatate pentru șantaj, este protagonistul unei noi anchete penale, deschise la Constanța. Polițiștii au facut percheziții in casa lui Diaconescu din București, apoi…

- Traficul a fost oprit, miercuri dimineața, pe DN 17 C, intre localitatile Bistrita si Nasaud, din cauza poleiului. Mai multe masini au fost blocate in zona, iar internautii reclama ca in zona nu s-a intervenit. Pe grupuri de Facebook sunt distribuite imagini cu masinile blocate, incusiv cu o ambulanta…

- Politistii au facut, joi dimineata, 12 perchezitii in judetele Dambovita, Arges, Prahova, Constanta, Bacau si in Bucuresti, intr-un dosar de inselaciune in care mai multe persoane sunt suspectate ca au obtinut indemnizatii de la AJPIS Dambovita, pe baza unor documente false prin care se arata ca activitatea…